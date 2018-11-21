УПЦ отказалась менять название

Каноническая Украинская православная церковь не намерена менять свое название, заявил пресс-секретарь УПЦ МП архиепископ Климент.

«Мне кажется, что этот закон к нашей церкви никакого отношения не имеет. Потому что никаким образом у нас не прописано... про управление каким-то заграничным центром. ... У нашей церкви нет никаких оснований менять название», – заявил архиепископ в эфире украинского телеканала «Громадське».

Он подчеркнул, что согласно уставу церкви, ее руководящий центр находится в Киеве, а сама она управляется Священным синодом и архиерейским собором и еще в 1990 году получила томос о независимости.

«Меня волнует, что и президент, и целый перечень политиков под эгидой этого закона, который является полностью популистским и «ни о чем», сегодня прибегают к агрессии в адрес УПЦ и ее прихожан. В цивилизованном государстве это недопустимо», – добавил архиепископ Климент.

В четверг Верховная рада Украины приняла законопроект, который фактически лишает каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) ее названия. После этого в украинском парламенте завязалась драка.

В РПЦ сочли принятие Радой данного законопроекта примером неприкрытой дискриминации и нарушения религиозной свободы.