В РПЦ отреагировали на принятие Радой законопроекта о лишении УПЦ названия

РПЦ считает принятие Верховной радой законопроекта о лишении канонической Украинской православной церкви (УПЦ) ее названия примером неприкрытой дискриминации и нарушения религиозной свободы, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Кипшидзе отметил, что с самого начала противостояния на юго-востоке Украины УПЦ занимала последовательно миротворческую позицию, которая высоко оценивается и украинскими верующими, и верующими всего мира, передает РИА «Новости».

Он добавил, что множество украинских религиозных организаций имеют «канонические связи» вне страны, «однако часть политического истеблишмента Украины избрала целью этих дискриминационных мер именно УПЦ».

В ситуации с принятием законопроекта РПЦ видит «желание наказать УПЦ за ее принципиальный отказ поддерживать риторику войны, разделения, ненависти, которых придерживается часть политического истеблишмента» в Киеве.

Напомним, в четверг парламент Украины принял законопроект, который фактически лишает каноническую УПЦ ее названия. При этом оппозиционные депутаты и представители правящей коалиции в Верховной раде подрались после принятия этого решения.

15 декабря на Украине состоялся «объединительный собор», по результатам которого была создана автокефальная поместная православная церковь.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП.