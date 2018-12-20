Депутаты Рады подрались из-за решения об УПЦ

Оппозиционные депутаты и представители правящей коалиции в Верховной раде Украины подрались после принятия законопроекта, обязывающего Украинскую православную церковь (УПЦ) указывать принадлежность к Московскому патриархату.

После голосования депутаты Вадим Новинский и Нестор Шуфрич подошли к спикеру парламента Андрею Парубию, потребовав переголосовать, передает ТАСС.

«Решение принято, не беснуйтесь!» – заявил Парубий.

В ответ Шуфрич сорвал с трибуны плакат и призвал отдать под суд Виктора Медведчука.

После этого на Шуфрича набросился депутат из фракции «Народный фронт» Юрий Береза. Потом к драке присоединились Юрий Бойко и другие оппозиционеры.

Через некоторое время все разошлись, плакат вернули на место.

Напомним, 15 декабря на Украине прошел «объединительный собор», по результатам которого была создана автокефальная поместная православная церковь. «Новая церковь» теперь называется «православной церковью Украины».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП.