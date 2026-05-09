Более 5,6 тыс. украинцев с начала года пересекли российскую границу

Tекст: Катерина Туманова

За первые три месяца 2026 года российскую границу пересекли 5 641 гражданин Украины, из которых 5 393 человека въехали в страну с частным визитом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статистику.

Деловые цели приезда указали 168 украинцев, еще 20 приехали в Россию как туристы, шесть пересекли страну транзитом.

Целью визита для 17 граждан Украины стала учеба, для 35 – работа, двое были обслуживающим персоналом транспортных средств.

При этом более 5,5 тыс. прибывших в Россию украинцев пересекли границу на авиатранспорте, 45 человек – на автомобиле, 22 как пешеходы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре сообщалось, что более 25 тыс. украинцев въехали в Россию в 2025 году. В марте текущего года число въехавших в Россию украинцев в 2025 году составило более 32 тыс. человек. Российский суд в мае отказался выдворять украинца из-за угрозы мобилизации в ВСУ.