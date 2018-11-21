Порошенко объявил о передислокации войск к границе России

Президент Украины Петр Порошенко объявил о проведении в рамках военного положения передислокации подразделений для «усиления обороны» на границе с Россией, а также анонсировал учения в пограничных областях.

«Пройдет передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границы, военные учения. В областях, где объявлено военное положение, будут проведены и учебные сборы с резервом первой очереди», – сказал Порошенко, передает РИА «Новости».

Ранее Порошенко выразил надежду, что «превентивная мера» в виде военного положения, введенного в регионах страны, не продлится более 30 дней.

25 ноября корабли ВМС Украины пересекли российскую границу при следовании из Черного в Азовское море. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело.

В 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории введен режим военного положения на 30 суток. Соответствующий указ Порошенко вступил в силу 26 ноября.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что Порошенко пытался удержать власть и саботировать выборы нового президента Украины, однако эти планы провалились.