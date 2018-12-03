Порошенко назвал срок действия военного положения на Украине

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что «превентивная мера» в виде военного положения, введенного в регионах страны, не продлится более 30 дней.

«Это время будет использовано, чтобы укрепить нашу оборону и нашу способность защитить граждан от удара врага», – написал он в Twitter.

«Надеюсь, что мы сможем ограничиться перечисленными мерами и его продление не потребуется», – добавил Порошенко.

25 ноября корабли ВМС Украины пересекли российскую границу при следовании из Черного в Азовское море. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело.

В 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории введен режим военного положения на 30 суток. Соответствующий указ Порошенко вступил в силу 26 ноября.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что Порошенко пытался удержать власть и саботировать выборы нового президента Украины, однако эти планы провалились.