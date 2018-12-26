В Кремле прокомментировали предложение оценить Конституцию на соответствие реалиям

У Кремля пока нет позиции по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина, предложившего с участием судей Конституционного суда, ведущих ученых и экспертов оценить Конституцию на соответствие реалиям настоящего времени, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока какой-то позиции на этот счет нет. Такие разные экспертные точки зрения, в том числе и точка зрения Володина, действительно, озвучиваются, но какой-либо позиции на этот счет пока не сформулировано и каких-либо работ в этом контексте не производится», – сказал Песков, передает ТАСС.

На уточняющий вопрос о том, какие в Кремле находят положения конституции, требующие переосмысления, Песков ответил: «В Кремле не находят. Это, наверное, нужно спрашивать у автора инициативы», передает РИА «Новости».

Во вторник на встрече президента Владимира Путина с представителями обеих палат Федерального собрания Володин предложил проанализировать эффективность работы норм основного закона, которому в этом году исполнилось 25 лет, с участием судей Конституционного суда, ученых и экспертов.