Володин предложил Путину оценить Конституцию на соответствие реалиям

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил оценить Конституцию на соответствие реалиям настоящего времени.

«Есть вопросы в обществе, они возникают практически каждый раз, когда мы подходим к памятной дате и обсуждаем вопросы, связанные с нормами и положениями Конституции – насколько они эффективны, насколько сегодня они не утратили свою сущность», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что спустя 25 лет со дня создания конституции можно «ответить на эти вопросы». При этом Володин подчеркнул, что не замахивается на основополагающие положения.

«Вместе с этим, возможно, найти формат с участием судей Конституционного суда, ведущих ученых в области конституционного права, экспертов и посмотреть, как Конституция и нормы в развитие Конституции работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты», – обратился Володин к Путину.

Ранее президент заявил, что Конституция является не закостенелой конструкцией, а развивающимся правовым организмом.