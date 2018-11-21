Путин назвал Конституцию развивающимся организмом

Конституция России является не закостенелой конструкцией, а развивающимся правовым организмом, заявил президент Владимир Путин.

«Текст Конституции не содержит пустых деклараций, ее положения действующие, работающие. Однако это не закостенелая правовая конструкция, а живой развивающийся организм», – передает его слова «Интерфакс».

Президент напомнил, что при принятии Конституции учитывался зарубежный опыт и отечественные наработки, а также преемственность традиций.

Путин в среду проводит прием по случаю 25-летия российской Конституции. Председатель КС Валерий Зорькин подарил президенту сборник с избранными решениями суда.