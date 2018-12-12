Путину подарили сборник избранных решений Конституционного суда

Президент Владимир Путин поздравил председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина с днем Конституции, тот в свою очередь подарил главе российского государства сборник с избранными решениями КС.

«Я поздравляю вас с праздником. Сегодня необычный праздник, необычный День Конституции. Сегодня юбилейная дата – 25-летие принятия основного документа страны. Я хочу поблагодарить вас, весь состав конституционного суда, персонал за работу которую вы проводите», – передает слова Путина ТАСС.

Путин добавил, что в российской Конституции много статей прямого действия, и это накладывает на тех, кто должен соблюдать положения, особую ответственность.

«Я хочу вас поблагодарить за очень важную ответственную работу, за ее результат и пожелать всего самого доброго вам и вашим коллегам», – сказал президент.

Зорькин назвал задачей КС обеспечить «живую конституцию». По его мнению, это пока удавалось суду.

«Вот серебряный юбилей, пусть будет потом золотой юбилей и далее», – сказал он.

Зорькин также передал президенту поздравления от судей и сборник избранных важнейших решений Конституционного суда.

В среду Путин проводит встречу с судьями Конституционного суда.