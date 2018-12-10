Анонсировала встреча Путина с судьями КС

Президент Владимир Путин встретится с судьями Конституционного суда по случаю Дня Конституции на торжественном приеме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков опроверг сведения о том, что якобы президент впервые за много лет не собирается встречаться в День Конституции с судьями, передает РИА «Новости».

«Это не так. Президент встретится с судьями Конституционного суда, потому что собственно от имени президента будет дан торжественный прием по случаю празднования 25-летия принятия Конституции. Там как раз эти судьи и будут», – сказал Песков.

Также пресс-секретарь сообщил, что Путин 10 декабря проведет встречу с главой «Норникеля» Владимиром Потаниным.

Песков пояснил, что президент традиционно уделяет «Норникелю» повышенное внимание, поскольку это «градообразующая компания, несущая очень большой груз социальных обязательств».

Пресс-секретарь добавил, что именно поэтому Путин регулярно проводит встречи с Потаниным.

Также представитель Кремля отметил, что глава государства может вечером 10 декабря провести международный телефонный разговор.

«Сообщим в случае, если он состоится», - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Путин может прийти на церемонию прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой во вторник.