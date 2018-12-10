Путин может посетить церемонию прощания с Алексеевой

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин посетит церемонию прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой.

«Я этого не исключаю. Тем более, что завтра будет день, во многом посвященный правозащитной тематике, завтра пройдет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека», – сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли президент посетить церемонию, передает ТАСС.

Прощание с Людмилой Алексеевой, скончавшейся в субботу на 92-м году жизни, состоится 11 декабря в Центральном доме журналиста. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью правозащитницы.