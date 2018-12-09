Названо время и место прощания с Людмилой Алексеевой

Прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой, которая умерла на 92-м году жизни в субботу, состоится 11 декабря в Центральном доме журналистов, сообщил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

«Прощание с Людмилой Михайловной Алексеевой состоится 11 декабря, во вторник, с 10:00 до 13:00 мск в Центральном доме журналистов», – передает его слова ТАСС.

Федотов отметил, что тело Алексеевой кремируют на Троекуровском кладбище. Захоронение урны с прахом состоится только в присутствии родных и близких.

«По желанию Людмилы Михайловны урна с прахом будет захоронена в семейной могиле», – добавил глава СПЧ.

Алексеева умерла в субботу на 92-м году жизни.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью правозащитницы.