Умерла правозащитница Людмила Алексеева

Российская правозащитница, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Людмила Алексеева умерла на 92-м году жизни, сообщили в СПЧ.

Алексеева умерла в субботу вечером в палате московской городской клинической больницы № 15, сообщили в СПЧ.

«В последнее время ей было уже трудно справляться с болезнью, но дух ее как всегда был гораздо крепче тела и гораздо сильнее любых болезней. <...> Она оставалась правозащитником до последних мгновений, она действительно положила свою жизнь за други своя. Сказать, что нам будет ее не хватать – это ничего не сказать. Это страшная потеря для всего правозащитного движения России», – сказал глава СПЧ Михаил Федотов.

Людмила Алексеева родилась 20 июля 1927 года в Евпатории, затем ее семья переехала в Москву, передает РИА «Новости».

Алексеева окончила исторический факультет МГУ, училась в аспирантуре Московского экономико-статистического института.

После смерти Иосифа Сталина и ареста Лаврентия Берии в 1953 году Алексеева отказалась защищать кандидатскую диссертацию по истории КПСС. В 1960-е годы ее квартира стала местом встреч диссидентов.

В апреле 1968 года Алексееву исключили из КПСС и уволили с работы за участие в выступлениях против процессов над писателями Андреем Синявским, Юлием Даниэлем, журналистом Александром Гинзбургом и поэтом Юрием Галансковым.

В 1976 году она стала одним из основателей Московской Хельсинкской группы (МХГ). В 1977 году она эмигрировала из СССР в США. В 1993 году – вернулась в Россию.

В 1996 году она была избрана председателем Московской Хельсинкской группы. В 2002 году – включена в состав Комиссии по правам человека при президенте России.

Алексеева является автором более 100 работ по вопросам прав человека. Удостоена многих наград.

В июле 2017 года президент России Владимир Путин лично поздравил Алексееву с 90-летием.