Путин выразил соболезнования родным и близким Алексеевой

Глава российского государства Владимир Путин отправил телеграмму с соболезнованиями родным и близким правозащитницы Людмилы Алексеевой, которая скончалась на 92-м году жизни, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что Путин высоко ценил вклад Алексеевой «в становление гражданского общества». Президент «чрезвычайно уважал принципиальную позицию» правозащитницы по «многим вопросам жизни нашей страны», передает РИА «Новости».

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Алексеева всегда была примером высокого гражданского мужества и гражданской нравственности. Москалькова напомнила, что Алексеева «постоянно занималась просветительской работой».

«Я скорблю и выражаю глубокие соболезнования родным и близким, её соратникам, людям, которые стали ее последователями», – сказала омбудсмен.

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила: «Я не могу в это поверить. Людмила Михайловна в свои годы жила самой активной жизнью, настолько неравнодушный человек». Памфилова назвала Алексееву символом правозащитного движения.

«Она умела деликатно, уважительно, но очень твердо добиваться решения проблемы обычного человека. И ее не могли не услышать», – добавила глава ЦИК России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Людмилы Алексеевой. Он подчеркнул, что Алексеева «любила Россию», при этом у правозащитницы «было свое видение и понимание какой должна быть страна».