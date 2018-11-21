Япония решила возобновить китобойный промысел

В июле 2019 года Япония планирует возобновить китобойный промысел в территориальных водах, выйдя из Международной комиссии по промыслу китов (IWC), заявил генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга.

«Наша страна в рамках комиссии искренне участвовала в диалоге по поводу промысла китов более 30 лет. Имеются вполне подтвержденные научные данные о достаточном количестве китов. Однако некоторые страны игнорируют их и не демонстрируют готовности к сближению позиций», – цитирует Сугу ТАСС.

Поэтому, по его словам, Япония решила выйти из комиссии, но продолжит оказывать содействие по контролю за морскими ресурсами.

Он сообщил, что страна не будет вести промысел китов в водах Антарктики и займется им только в своих территориальных водах и эксклюзивной экономической зоне.

Токио обязан уведомить комиссию о выходе до 1 января, чтобы начать промысел в июле.

В 2014 году Международный суд ООН в Гааге потребовал от Токио закрыть китобойную программу, которая, как установлено, проводится не с научными, а коммерческими целями. В Японии решили сократить число забиваемых китов на две трети. Это не устроило Международную комиссию по промыслу китов, а в Токио пригрозили выйти из организации.

Японскую китобойную программу резко критикует Гринпис, считающий, что в результате каждый год погибает до тысячи млекопитающих. В свою очередь, правительство Японии заявляет, что китобойный промысел является частью национальной культуры, и закрывает глаза на китовую охоту.