В Британии календарь Минобороны назвали «леденящим душу рождественским приветом»

Британские СМИ назвали календарь Министерства обороны России «леденящим душу рождественским приветом» от президента Владимира Путина.

«Сегодня от Владимира Путина пришло леденящее душу рождественское приветствие в виде календаря на 2019 год от его расцветающей военной машины», – пишет Daily Mail, публикуя изображения страниц календаря с переводом шутливых подписей.

Подчеркивается, что календарь опубликован с «очевидным намерением поиздеваться над Западом» в католическое Рождество, хотя для россиян 25 декабря – обычный рабочий день.

Кроме того, портал углядел в ноябрьском изображении противотанковой управляемой ракеты «Корнет» нацеленную на британцев шутку, так как раньше корнет был самым низким званием офицера в британской кавалерии.

«Корнет – не звание, Корнет – призвание», – говорится в подписи под изображением ПТУР.

Ранее Минобороны России представило собственный календарь на наступающий 2019 год, вызвав восторг пользователей Сети.