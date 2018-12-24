Календарь Минобороны на 2019 год привел в восторг пользователей Сети

Минобороны России представило собственный календарь на наступающий 2019 год, вызвав восторг пользователей Сети.

Каждое фото в календаре сопровождается ироничным слоганом. Например, снимок подготовки военными оружия перед боем назвали «настройкой аппаратуры перед «концертом», а фото детей в военной форме – «подготовкой парада к 9 мая 2033 года». Фото отечественного оружия и техники сопроводили фразами «суровая российская электровафельница» и «у русских асов даже «крокодилы» летают».

Календарь вызвал восторг у пользователей Сети. «Круть. Юмор с тонким намеком»; «Очень круто», «Я бы купил настенный», – прокомментировали календарь пользователи Instagram.

Ознакомиться с полной версией календаря и скачать его можно на сайте военного ведомства.