Число жертв цунами в Индонезии возросло

Число жертв цунами, который прошел по побережью Зондского пролива в Индонезии, увеличилось до 429 человек, сообщают местные СМИ.

Число жертв продолжает расти, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB), которые приводит издание Jakarta Post.

Представитель BNPB Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что поисково-спасательные команды продолжают находить тела погибших.

По последним сведениям, 14985 человек пострадали и 154 значатся пропавшими без вести. Свыше 16 тыс. человек были вынуждены оставить дома. Стихийное бедствие повредило 883 дома, 73 гостиницы и виллы, 60 магазинов и 434 судна.

В ночь на 23 декабря в Зондонском проливе Индонезии, разделяющем острова Ява и Суматра, произошло цунами.

Власти страны сообщали, что вероятной причиной возникновения цунами мог стать подводный оползень, который произошел из-за вулканической активности горы Анак-Кракатау в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной луны.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова помочь Индонезии в создании системы предупреждения о стихийных бедствиях.