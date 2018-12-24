Рогозин предложил пострадавшей от цунами Индонезии помощь

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова помочь Индонезии в создании системы предупреждения о стихийных бедствиях.

«Готовы оказать содействие Джакарте в создании системы предупреждения о стихийных бедствиях. Пригласили посла Индонезии ознакомиться с возможностями российской орбитальной системы дистанционного зондирования Земли», – написал Рогозин в своем Twitter.

В ночь на 23 декабря в Зондонском проливе Индонезии, разделяющем острова Ява и Суматра, произошло цунами. Официальный представитель национального агентства по предотвращению стихийных бедствий страны Сутопо Нугрохо сообщил, что жертвами стихии стал 281 человек, пострадали свыше 1000, передает ТАСС. 57 человек также числятся пропавшими без вести.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что профильные ведомства не могли заблаговременно предупредить население об угрозе стихийного бедствия.

«Соответствующим ведомствам была поставлена задача проверить действующее оборудование и срочно заменить вышедшие из строя элементы общенациональной системы раннего предупреждения цунами», – сказал Видодо.