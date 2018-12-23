Число жертв цунами в Индонезии превысило 200 человек

В результате цунами на побережье Зондского пролива в Индонезии погибли 222 человека, сообщают СМИ.

Представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что погибли 222 человека, еще 843 пострадали, 28 пропали без вести, передает РИА «Новости».

Число погибших может увеличиться, добавил он.

Ранее сообщалось о гибели 62 человек.

Цунами зафиксировано в ночь с субботы на воскресенье в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Сильно повреждены около 430 жилых зданий и несколько гостиниц.