В цунами в Индонезии погибли более 60 человек

Число погибших в цунами в Индонезии возросло до 62 человек, еще 20 считаются пропавшими без вести, сообщил официальный представитель индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо агентству Detik.

«По последним данным 62 человека погибли, не менее 20 пропали без вести, еще 584 пострадали», – передает ТАСС слова Нугрохо.

Он добавил, что были сильно повреждены около 430 жилых зданий, несколько гостиниц.

Ранее сообщалось, что в результате цунами в Индонезии погибли 43 человека.

Цунами было зафиксировано в ночь с субботы на воскресенье в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Власти полагают, что сильная волна могла возникнуть из-за извержения вулкана Анак-Кракатау.