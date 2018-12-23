Число жертв цунами в Индонезии возросло до 43 человек, сотни пострадавших

В результате цунами в Индонезии погибли 43 человека, число пострадавших возросло до 584 человек, передает Reuters со ссылкой на официального представителя индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

В списке пропавших без вести по-прежнему числятся два человека, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о 20 погибших.

Нугрохо сообщил, что сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак- Кракатау.

Цунами было зафиксировано в ночь с субботы на воскресенье в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра.

В середине октября более 2 тыс. человек стали жертвами землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси.