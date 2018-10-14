Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 2 тыс. человек

Более 2 тыс. человек стали жертвами землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси, сообщают местные власти.

На данный момент насчитывается 2 тыс. 91 погибший. Полномасштабная поисково-спасательная операция уже завершена, но спасатели продолжают находить тела при разборе завалов, передает ТАСС со ссылкой на Detik.

Агентство по предотвращению стихийных бедствий сообщает о более чем 10 тыс. пострадапвших, из них 2,5 тыс. человек находятся в тяжелом состоянии. Почти 700 человек пропали без вести. Дома покинули 87 тыс. местных жителей.