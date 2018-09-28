В Индонезии произошла серия мощных землетрясений

Европейский средиземноморский сейсмологический центр и Геологическая служба США сообщили, что за полчаса у берегов индонезийского острова Сулавеси произошли три подземных толчка магнитудами 5,8 и 7,4.

Первое землетрясение магнитудой 7,4 случилось в 18.02 по местному времени (13.02 мск). Эпицентр пришелся на 80-й километр к северу от города Палу на Сулавеси. Очаг залегал на глубине 10 км, пишет РИА «Новости».

Следующие два землетрясения магнитудой 5,8 прошли спустя 12 минут и 23 минуты после первого. Эпицентры подземных толчков находились в 21 км к юго-востоку и 99 км к северу от Палу. Очаги обоих землетрясений также располагались на глубине 10 километров.

Данные о жертвах и разрушениях пока не поступали.

В пятницу у побережья Сулавеси также прошло землетрясений магнитудой 6,1. В результате бедствия погиб один человек и 10 получили ранения, были повреждены несколько десятков домов.

Напомним, в августе землетрясение на острове Ломбок в Индонезии унесло жизни 91 человека, а тысячи домов были разрушены.

В районе Тихоокеанского огненного кольца, где располагается Индонезия, находятся самые активные тектонические плиты. Ежегодно специалистами фиксируются 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.