Из-за цунами в Индонезии погибли 20 человек

В результате цунами, обрушившегося на Индонезию в ночь с субботы на воскресенье, погибли по меньшей мере 20 человек погибли, 165 пострадали, сообщил официальный представитель индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

По его словам, еще два человека числятся пропавшими без вести. «Разрушены десятки зданий. Число жертв может увеличиться», – приводит его слова ТАСС.

Reuters уточняет, что цунами было зафиксировано в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра.

В середине октября более 2 тыс. человек стали жертвами землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси.