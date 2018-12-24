Нефть марки WTI подешевела на 3%

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки WTI сократилась более чем на 3%.

Как передает РИА «Новости», по состоянию на 19.25 мск стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 3,11% – до 44,17 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сокращалась на 2,53% – до 52,73 доллара за баррель.

Накануне цена на нефть WTI упала ниже 45 долларов. При этом ранее сообщалось, что февральские фьючерсы на WTI подорожали на 40 центов – до 46,28 доллара за баррель, стоимость фьючерса на Brent повысилась на 37 центов – до 54,72 доллара за баррель.