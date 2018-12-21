Нефть подорожала после резкого снижения цен

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром умеренно восстанавливаются, но завершают неделю резким снижением на фоне общего обвала финансовых рынков.

Февральские фьючерсы на Brent подорожали на 37 центов – до 54,72 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на февраль повысились на 40 центов – до 46,28 доллара за баррель, передает «Интерфакс».