Цена на нефть WTI упала ниже 45 долларов

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне сократилась на 1,47% и составила 44,92 доллара за баррель.

Как сообщает ТАСС, в последний раз цена этой нефти находилась ниже уровня в 45 долларов за баррель в июле 2017 года.



Стоимость февральского фьючерса на нефть Brent, в свою очередь, снизилась на 0,85% и по состоянию на 15.58 мск составила 53,35 доллара за баррель.



Несмотря на снижение цены нефти, курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 0,46% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 68,53 руб., курс евро - на 0,12%, до 78,14 руб.

Ранее февральские фьючерсы на WTI подорожали на 40 центов – до 46,28 доллара за баррель, стоимость фьючерса на Brent повысилась на 37 центов – до 54,72 доллара за баррель.