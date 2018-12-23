Стало известно об огромном заработке отправившего дочь в Турцию мэра Клинцов

Мэр Клинцов Брянской области Олег Шкуратов, который отправил дочь в Турцию за счет благотворительного фонда, официально получал в день 183 тыс. рублей, пишут местные СМИ.

В 2017 году Шкуратов, который активно занимался бизнесом, официально заработал 66 млн 880 тыс. рублей. Таким образом, за день глава Клинцов зарабатывал 183 тыс. рублей, сообщает «Брянск Today».

Напомним, группа детей из города Клинцы в марте 2018 года посетила турецкий город Демре за счет благотворительного фонда имени посла России в Турции Андрея Карлова, однако вместо детей с ограниченными возможностями по здоровью поехали те, кто «добился определенных успехов в учебе, спорте, общественной деятельности». Среди них оказались дети чиновников.

На это указал в том числе мэр Клинцов Олег Шкуратов, который очень резко отреагировал на критику со стороны СМИ.

Губернатор Брянской области пообещал принять меры в связи с поездкой детей чиновников в Турцию.