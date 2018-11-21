Глава Брянской области пообещал «вынести всех» чиновников за отправку детей в Турцию

Глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что примет меры в связи с поездкой детей чиновников города Клинцы в Турцию, осуществленную за счет средств благотворительного фонда.

«Мы вынесем всех, чтобы неповадно было другим... Примем меры», – передает его слова RT.

Он отметил, что изначально в Турцию были приглашены волонтеры и активисты «Юнармии», приглашение направил фонд Карлова, который был уроженцем Клинцов.

«Они пригласили на торжественные мероприятия, которые проходили в Турции, в городе-побратиме», – рассказал глава региона.

Он добавил, что власти области оказывают помощь детям-сиротам и организуют им отдых, а случай с чиновниками стал «ложкой дегтя в бочке меда».

Накануне стало известно, что дети чиновников из брянского города Клинцы отдохнули в Турции за счет международного благотворительного фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Мэр города Клинцы Олег Шкуратов резко ответил на претензии СМИ по этому поводу.