Детей брянских чиновников отправили в Турцию за счет благотворительного фонда

Дети чиновников из брянского города Клинцы отдохнули в Турции за счет международного благотворительного фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации.

Группа из 50 детей из Клинцов побывала в турецком Демре в марте этого года. Большинство путевок достались детям работников горадминистрации и правоохранительных органов, сообщает Клинцы.Инфо.

В городской прокуратуре сообщили, что администрация не принимала правовые акты, устанавливающие критерии и порядок отбора несовершеннолетних для поездок за границу.

«По вышеуказанным причинам должным образом не был организован отбор детей для поездки за границу, в связи с чем не был соблюден принцип равного доступа граждан к отдыху и оздоровлению», – сообщили в ведомстве.

В адрес врио главы Клинцовской городской администрации внесено представление.

При этом чиновники считают, что все нормально.

«А дети работников администрации – это не дети города Клинцы?» – отреагировала экс-заместителя мэра Людмила Лубская.

В свою очередь, мэр города Олег Шкуратов сообщил, что не видит «никакой пошлости в том, что поехали те или иные дети».

«Семь тысяч детей в городе. Из них поехало 50», – сказал он, добавив, что, по его мнению, никаких злоупотреблений полномочиями не было.