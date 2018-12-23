Отправивший ребенка в Турцию за счет благотворителей чиновник резко ответил на претензии

Мэр города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов резко ответил СМИ на претензии по поводу отправленных в Турцию детей чиновников за счет благотворительного фонда.

Шкуратова попросили прокомментировать ситуацию журналисты местных СМИ. Он признался, что в Демре поехала его дочь и рассказал, что она – призер и победитель областных и районных соревнований по прыжкам в длину, сообщает «Клинцы.инфо».

«Когда Владимир Шик (главред портала) прыгнет на 5,45 метров в длину, тогда пусть тоже претендует на поездку в Демре», – заявил мэр города.

Накануне стало известно, что дети чиновников из брянского города Клинцы отдохнули в Турции за счет международного благотворительного фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации.