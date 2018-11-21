В США узнали об очередном испытании российской гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Россия провела очередное успешное испытание гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон», против которой у Вашингтона нет средств защиты, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники, ознакомленные с данными американской разведки.

По их словам, с 2015 года Россия провела пять полноценных испытаний этой гиперзвуковой ракеты морского базирования, передает «Интерфакс».

Последнее успешное испытание ракеты «Циркон» было проведено 10 декабря, в ходе которого она развила максимальную скорость в 8 Маха, то есть в восемь раз больше скорости звука, или скорости около двух миль в секунду.

«Мы видим, что русские разработали оружие двойного назначения, то есть его можно использовать как против цели на суше, так и против корабля на море. Успешное его испытание на прошлой неделе показало, что россияне смогли добиться ее устойчивого полета, что является решающим фактором в разработке гиперзвукового оружия», – сказал один из источников.

В ноябре сообщалось, что в 2019 году на морских полигонах Северного флота начнутся государственные испытания российских гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон», стрельбы будут проводиться с кораблей и подводных лодок.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах России в разработке гиперзвукового оружия.