Анонсированы испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» с кораблей и подлодок

По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, в 2019 году на морских полигонах Северного флота начнутся государственные испытания российских гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон», стрельбы будут проводиться с кораблей и подводных лодок.

Предполагается, что ракеты «Циркон» будут запускаться при помощи универсального корабельного стрелкового комплекса (УКСК) с вертикальными пусковыми установками, который используется для ракет «Калибр» и «Оникс», передает ТАСС.

Напомним, в ноябре прошлого года бывший главком ВКС, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» вошли в арсенал Вооруженных сил России.

В декабре 2017 года стало известно, что в новую госпрограмму вооружений включили постройку корветов проектов 20385 и 20386 и фрегатов проектов 23350 и 23350М с высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах России в разработке гиперзвукового оружия.