В Израиле рассказали о цене украинской автокефалии

Дарование томоса Украине предполагает передачу десятков объектов в непосредственное подчинение Вселенскому патриарху Варфоломею, утверждает израильский политолог Соломон Манн со ссылкой на свои источники.

«Доверенные источники в Иерусалимском патриархате сообщают, что томос Украине, дарование которого ожидается 6 января <...>, будет содержать обширные ставропигии (монастыри, находящиеся в непосредственном подчинении патриарха) Фанара в Украине», – написал Манн в Facebook.

Речь идет о 38 объектах, при этом Порошенко якобы пытается снизить число до 20.

По словам источника, на этих объектах Варфоломей планирует учредить патриарший экзархат, который будет оказывать апостольскую помощь в «унификации всех сложных церковных правил и обрядов с греческой церковью», а также в переводе и обновлении религиозной атрибутики по канонам Вселенской церкви.

«Под этот процесс дерусификации (или эллинизации) Варфоломей уже смиренно запросил у Порошенко и Госдепа весьма немалую сумму порядка полтораста миллионов долларов, и половину этих денег за послушание Госдеп ему уже обещал перевести в 2019 году», – передает информацию источника Манн.

По его словам, если информация подтвердится, станет понятно, почему Варфоломей проявил такую «терпимость к выходкам Порошенко и наглости Филарета».

Константинопольский патриарх Варфоломей, как ожидается, 6 января передаст предстоятелю «новой церкви» на Украине митрополиту Епифанию томос (указ) об автокефалии.

«Объединительный собор», на котором предстоятелем «новой украинской церкви» был избран Епифаний, прошел в субботу.

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