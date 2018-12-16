Назначена дата вручения Украине томоса об автокефалии

Константинопольский патриарх Варфоломей, как ожидается, 6 января передаст предстоятелю «новой церкви» на Украине митрополиту Епифанию томос (указ) об автокефалии, сообщили в пресс-службе Вселенского патриархата.

Представитель Вселенского патриархата отметил, что Варфоломей приветствует «успешное проведение объединительного собора на Украине», передает ТАСС.

«Патриарх Варфоломей пригласил митрополита Епифания [в Стамбул] 6 января, чтобы вручить ему томос об автокефалии», – сообщил он.

Кроме того, Варфоломей в ходе телефонного разговора поздравил Епифания с избранием на эту должность.

В субботу в Киеве в соборе Святой Софии под эгидой Константинопольского патриархата и при активном участии украинской власти состоялся так называемый объединительный собор. По его итогам президент светской Украины Петр Порошенко, лично принимавший участие в собрании раскольников, объявил о создании в стране новой церковной структуры – Автокефальной поместной православной церкви, которую возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), служивший ранее епископом неканонического Киевского патриархата.

В субботу в Софийском соборе прошел «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко, лично принимавший участие в собрании раскольников, объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. Ее возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), служивший ранее епископом неканонического Киевского патриархата. Согласно уставу, «новая церковь» будет называться «православной церковью Украины».

В РПЦ заявили о нелегитимности «объединительного собора». В Совфеде отметили, что религия на Украине стала даже не инструментом политики, а средством для реализации амбиций Порошенко.

Религиовед, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев назвал Думенко «миньоном» и «альтер эго» патриарха Филарета и объяснил, что за ящик Пандоры открыл Константинополь, устроив этот так называемый объединительный собор.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП.