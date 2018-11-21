Путин обвинил Горбачева в одностороннем ракетном разоружении

По договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) Советский Союз фактически разоружился в одностороннем порядке, заявил президент России Владимир Путин.

Выступая на расширенной коллегии Минобороны, Путин напомнил, что ДРСМД был подписан в 1987 году и означал ликвидацию ракет средней и меньшей дальности – от 500 километров до 5000 километров, передает РИА «Новости».

«Он означал, что ликвидировались ракеты наземного базирования, а у Советского Союза не было других, у США – были и морского, и воздушного базирования, а у нас не было. Поэтому с точки зрения Советского Союза это было одностороннее разоружение», – сказал он.

Президент также отметил, что непонятно, зачем руководство Советского Союза пошло на это.

«Но это было сделано, а наши партнеры продолжали развивать такие системы, повторяю, морского и воздушного базирования», – отметил он.

Ранее на коллегии Путин говорил, что выход Вашингтона из ДРСМД способен привести к обрушению всей системы контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения.

Ранее Пентагон пожаловался на отсутствие интереса России к сохранению ДРСМД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне главами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Договор запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. Запрет связан с тем, что ракеты, имеющие короткое подлетное время, давали сторонам возможность нанести противнику мгновенный ядерный удар.