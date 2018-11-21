Генетики объяснили, почему женщины живут дольше мужчин

Продолжительность жизни женщин может быть связана не с более «трезвым» подходом к жизни, а с наличием дополнительной копии гена, который замедляет старение, предположили американские генетики.

Исследователь Дена Дубал из университета Калифорнии в Сан-Франциско (США) пояснила, что ученые уже много лет пытаются выяснить, «почему женщины живут дольше мужчин», передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Aging Cell.

Так, многие ученые полагают, «что у этого различия между полами есть эволюционные корни».

Согласно статистике ВОЗ, средняя продолжительность жизни человека на сегодня составляет 71 год. Во всех странах мира, от самых бедных государств Африки и до самых богатых стран Европы, продолжительность жизни женщин остается выше, чем у мужчин – в среднем 73 года против 68 лет.

При этом такую особенность можно заметить как у народов, «застрявших» в первобытно-общинном строе, так в цивилизованных странах.

Причиной тому традиционно называют склонность мужчин к риску, а также часто проявляющиеся у них ожирение, алкоголизм, курение, наркомания, что провоцирует болезни сердца и сосудов.

Дена Дубал и ее коллеги выяснили, что этот «разрыв между полами» задается не только социальными, но и генетическими факторами.

Исследователи отмечают, что многие различия в работе мозга и других органов мужчин и женщин могут быть связаны с тем, как устроены половые хромосомы.

Так, «мужская» Y-хромосома почти не содержит в себе жизненно важных генов, и ее можно вообще удалить из генома, перенеся несколько критически важных участков ДНК, необходимых для запуска программы развития зародыша, в другие сегменты генома.

При этом X-хромосома критически важна для жизни и слабого, и сильного пола, и нарушения в работе ее генов обычно заканчиваются фатально.

Эти особенности половых хромосом натолкнули Дубал и ее команду на мысль, что долголетие женщин может быть связано с «лишней» X-хромосомой.

Ученые вырастили четыре группы самцов и самок мышей. Половина из них обладала «неправильным» набором хромосом – ученые смогли вырастить как самцов с XX-хромосомами, вставив в их ДНК недостающие фрагменты Y-хромосомы, так и создать «трансгендерных» самок с XY-набором.

Биологи в течение трех лет наблюдали за тем, как долго жили подопытные грызуны. Опыты показали, что продолжительность жизни зависела в основном не от пола животного, а от набора хромосом: и «неправильные» ХХ-самцы, и нормальные ХХ-самки жили дольше, чем XY-самки и самцы.

Кроме того, «лишняя» Х-хромосома защищала самцов от смерти несколько слабее, чем самок. Это может говорить о наличии каких-либо гормонов и других сигнальных молекул в яичниках представительниц слабого пола, продлевающих жизнь и замедляющих старение.

Таким образом, считают ученые, женское долголетие объясняется не только социальными и поведенческими различиями между полами, но и различными генетическими факторами, суть и роль которых еще только предстоит изучить.

Ранее ученые обнаружили в ДНК мужчин отголоски древних «войн кланов».