В ДНК мужчин найдены отголоски древних «войн кланов»

Произошедшее примерно 8 тыс. лет назад резкое сокращение генетического разнообразия среди мужчин времен конца каменного века связано с масштабными перестройками общества и «войной кланов», заявили генетики на основе исследований.

«Антропологи и биологи давно спорят о том, чем была порождена эта катастрофа», – пишет Маркус Фельдман из Стэнфордского университета (США). Он отметил, что ученые нашли этому простое объяснение – «большинство вариаций Y-хромосом исчезло в результате длительных войн между кланами, принадлежность к которым определялась по отцовской линии», передает РИА «Новости».

Ученые в своей статье в журнале Nature Communications отмечают, что за последние 200 тыс. лет человечество пережило несколько эпизодов резкого сокращения в численности. В этот момент общее число людей на Земле сокращалось до нескольких тысяч или даже сотен человек. Некоторые из этих эпизодов были вызваны природными катаклизмами – в частности, извержением супервулкана Тоба 70 тыс. лет назад; другие объясняются «вспышками малярии и прочих болезней», которые произошли в более ранние периоды времени.

Однако недавно ученые обнаружили, анализируя «ископаемую» и современную ДНК, что нечто похожее произошло примерно 7-8 тыс. лет назад, когда почти все представители сильного пола загадочным образом исчезли: на одного мужчину в этот момент приходилось по 17 женщин, общая численность мужчин снизилась в 20 раз.

Теперь ученые – генетики, антропологи и историки – спорят о причинах до сих пор.

Фельдман и его коллеги создали компьютерную модель того, как мужчины того времени могли передавать свои гены новым поколениям представителей сильного пола. Примерно в это время, считают исследователи, человечество существовало на Земле в двух ипостасях: группы охотников-собирателей, которые постоянно мигрировали с места на место, и более «продвинутые» группы фермеров и скотоводов, которые вели оседлый образ жизни.

Ученые обратили внимание на то, социальное устройство этих групп заметно отличалось: у охотников не было четкой социальной иерархии, а фермеры жили в группах с выстроенной «вертикалью власти». Тогда же Фельдман и его коллеги заметили, что время наступления «генетического кризиса» в разных регионах Земли, как правило, совпадало с моментом появления первых племен и прочих примитивных «политических образований», что натолкнуло ученых на мысль, что причиной развития были конфликты между кланами, которые происходили от одного общего предка.

Как показали расчеты, войны кланов, состоявших из родичей, действительно приводили к подобным последствиям: уровень генетического разнообразия среди мужчин резко упал через несколько десятков поколений.