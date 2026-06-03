Индия испытала новейшую ракету класса «воздух – земля»

Вооруженные силы Индии испытали ракету RudraM-II с истребителя Су-30MKИ

Tекст: Мария Иванова

Военное ведомство страны отчиталось о завершении тестов передового вооружения, передает РИА «Новости».

«Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) и Военно-воздушные силы Индии успешно провели летные испытания ракеты класса «воздух – земля» RudraM-II с борта авиационной платформы», – говорится в официальном заявлении.

Запуск осуществили с многоцелевого истребителя Су-30MKИ. Несмотря на экстремальные условия, все подсистемы отработали штатно, а тренировочные цели были успешно поражены. Министр обороны Раджнат Сингх высоко оценил работу специалистов, отметив зрелость отечественных технологий и значительный вклад в независимость страны.

Издание Times of India уточняет, что RudraM-II разработали в исследовательском центре Хайдарабада. Изделие развивает скорость в пять с половиной раз выше звуковой и несет боевую часть весом до 200 килограммов. Носителями могут выступать самолеты на высотах от трех до 15 километров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце индийское военное ведомство сообщило об успешном запуске управляемой ракеты с беспилотника.

Осенью прошлого года военные испытали модернизированную версию сверхзвуковой ракеты BrahMos для многоцелевых истребителей.

В декабре представители Москвы и Нью-Дели обсудили поставки комплектующих для модернизации самолетов Су-30.