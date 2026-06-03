130 лет назад, 3 июня 1896 года, Россия подписала с Цинским Китаем союзный договор. Дело во многом затевалось ради железной дороги через Маньчжурию. «Срезать» путь Транссиба через Китай казалось прибыльным и удобным. Но постановка графиков и цифр поперед национальных интересов до добра не довела.0 комментариев
Индия испытала новейшую ракету класса «воздух – земля»
Вооруженные силы Индии испытали ракету RudraM-II с истребителя Су-30MKИ
Перспективный авиационный боеприпас индийской разработки RudraM-II, летящий в пять раз быстрее звука, безошибочно поразил тренировочные мишени на дистанции 300 километров.
Военное ведомство страны отчиталось о завершении тестов передового вооружения, передает РИА «Новости».
«Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) и Военно-воздушные силы Индии успешно провели летные испытания ракеты класса «воздух – земля» RudraM-II с борта авиационной платформы», – говорится в официальном заявлении.
Запуск осуществили с многоцелевого истребителя Су-30MKИ. Несмотря на экстремальные условия, все подсистемы отработали штатно, а тренировочные цели были успешно поражены. Министр обороны Раджнат Сингх высоко оценил работу специалистов, отметив зрелость отечественных технологий и значительный вклад в независимость страны.
Издание Times of India уточняет, что RudraM-II разработали в исследовательском центре Хайдарабада. Изделие развивает скорость в пять с половиной раз выше звуковой и несет боевую часть весом до 200 килограммов. Носителями могут выступать самолеты на высотах от трех до 15 километров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце индийское военное ведомство сообщило об успешном запуске управляемой ракеты с беспилотника.
Осенью прошлого года военные испытали модернизированную версию сверхзвуковой ракеты BrahMos для многоцелевых истребителей.
В декабре представители Москвы и Нью-Дели обсудили поставки комплектующих для модернизации самолетов Су-30.