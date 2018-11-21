Тимошенко рассказала об «эпохальной авантюре» Порошенко

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти во главе с президентом Петром Порошенко пытаются осуществить «эпохальную авантюру» и украсть крупнейшую госсобственность.

«На фоне исторических религиозных событий власть пытается осуществить эпохальную авантюру – украсть крупнейшую государственную собственность, украинскую газотранспортную систему. По нашим данным, этим занимается непосредственно президент со своими компаниями», – заявила она в своем Facebook.

Она добавила, что газотранспортная система ежегодно приносит бюджету Украины 3 млрд долларов. Если ее украдут, добавила Тимошенко, «Украина будет обобрана до нитки».

«Сегодня в парламенте я призвала принять наш законопроект 8107, который запрещает любые манипуляции с газотранспортной системой. Я также предупредила всех мошенников, включая Петра Порошенко: что бы вы сейчас ни сделали, новый президент Украины вернет газотранспортную систему государству и не вернет тех денег, которые за нее будут заплачены», – заявила она.

По ее словам, это будет определено законом Украины о «национализации украденного украинского стратегического ресурса».

В апреле «Нафтогаз» утвердил оценку стоимости оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз» в 327,9 млрд гривен (12,5 млрд долларов). Тимошенко заявила, что стоимость ГТС занижена в 30 раз.