Американские СМИ сказали, что мешает «большой тройке» Европы урезонить США

Британский премьер-министр Тереза Мэй, французский президент Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Ангела Меркель безуспешно борются со склонностью Дональда Трампа к «национализму и изоляционизму; «большая тройка» Европы считает себя «твердыней» на пути американского лидера, который не верит в международное сотрудничество, пишет The Washington Post.

У глав европейских государств оказывается все меньше рычагов на переговорах с Дональдом Трампом о торговле и дипломатии из-за проблем в собственных странах – Мэй, Макрон и Меркель утрачивают политический капитал, передает ИноТВ содержание статьи американского издания.

WP ссылается на мнение ведущих аналитиков, предрекающих обострение раскола и противоречий между США и их ближайшими трансатлантическими союзниками. Отмечается, что каждый из лидеров будет рассматривать мир с учетом внутренних угроз, а не общих внешнеполитических задач.

Директор европейской программы при Центре стратегических и международных исследований Хизер Конли отмечает, что в настоящее время можно наблюдать «дробление Европы»: Brexit, политический переходный период в Германии, «унизительный компромисс» Макрона, а также ситуации в Венгрии и Польше, где у власти находятся поддерживаемые США «правые популисты». Конли подчеркивает, что европейским лидерам становится все труднее давить на Трампа или выступать против его недоверия к Евросоюзу и коллективным торговым соглашениям.

Старший научный сотрудник нью-йоркского Совета по международным отношениям Себастьян Маллэби отметил, что лидеры Великобритании, Франции и Германии оказались в одинаково слабом положении. По его словам, они находятся на своем посту, но «не обладают всей полнотой власти».

В свою очередь, директор Фонда защиты демократии Марк Дубовиц считает, что главе Белого дома не сулит ничего хорошего ослабление политического руководства в Великобритании, Франции и Германии. «Поддержка Америки Трампа даже по вопросам, которые выгодны Европе и трансатлантическим отношениям, сегодня чрезвычайно непопулярна», – заключил эксперт.

Газета ВЗГЛЯД писала, что французский бунт ударит по Евросоюзу, а также рассказывала о чудовищных последствиях для британцев от Brexit.