Брекзит сулит британцам самые чудовищные последствия

Великобританию ждет самое сильное падение со времен Второй мировой войны, и это не досужие измышления дешевых аналитиков, а официальный прогноз Банка Англии. По крайней мере, именно так звучит один из его сценариев выхода страны из ЕС – так называемого Брекзита. При каких условиях может случиться такой апокалипсис и зачем британский регулятор нагоняет страхи на собственное население?

Британскую экономику ждет жесткое падение и глубокая девальвация фунта стерлингов в случае неудачного выхода Великобритании из Евросоюза через четыре месяца. Такой сценарий описал Банк Англии в своем исследовании.

Жестких сценариев исхода было уже много. Но Банк Англии представил, наверно, самый апокалипсический из них. Брекзит может оказаться для страны намного болезненней, чем даже последствия глобального кризиса десятилетней давности (2008 года). Экономика просядет на 8% к 2023 году, а курс британского фунта обвалится на целых 25%. Это будет самый сильный спад британской экономики аж со времен Второй мировой войны, предрекает Блумберг.

Кризис скажется на всех сферах деятельности Британии без исключения. Инфляция дойдет до 6,5%, тогда как с 90-х годов она никогда не доходила даже до уровня в 4%. Уровень безработицы в стране удвоится до 7,5%, уровень благосостояния упадет, и из страны начнется массовый отток населения. Цены как на жилую, так и на коммерческую недвижимость резко просядут – на 30–50%.

Главное условие реализации столь радикального сценария – это Brexit без сделки с ЕС и без переходного периода, а на условиях ВТО. В первую очередь, речь идет о том, что Лондону не удастся сохранить торговые преференции со странами Евросоюза, которые он имеет сейчас. А это означает появление пошлин и других торговых барьеров, что сделает британскую экономику уже не столь интересной для инвесторов и жизни. «Англии придется заново выстраивать торговые связи с ЕС, компаниям нужно будет открывать представительства во всех странах, где они хотят сохранить присутствие, терять деньги на росте торговых пошлин и административных расходов», – говорит Алексей Антонов из «Алор Брокер».

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Выход Британии из ЕС без сделки создает еще одну угрозу – для финансовой стабильности еврозоны, считают в ЕЦБ. Причина – в высоких операционных расходах и чрезмерном количестве банков в некоторых странах. Британские банки в случае кризиса могут также «сорваться».

При этом риски выхода Великобритании из ЕС без соглашения вполне реальны. Британская оппозиция хочет выступить против соглашения с ЕС по Brexit, которое предложила премьер-министр страны Тереза Мэй. Голосование состоится в парламенте 11 декабря. Цель оппозиции – сорвать эти договоренности и провести второй референдум о членстве в ЕС и о выходе из блока на условиях ВТО. Банк Англии, конечно, играет на стороне Мэй и, вероятно, пытается запугать оппозицию апокалипсическими прогнозами.

Впрочем, сделка по Brexit, которую Тереза Мэй заключила с Евросоюзом, не нравится также и американскому президенту Дональду Трампу. По его словам, после нее Британия не сможет заключить торговый договор с США, а он крайне важен для Лондона.

«Раскол в правящей партии привел к тому, что Англии, похоже, придется сначала потерять все свои привилегии в ЕС, затем пережить переходный период, в течение которого она будет обязана продолжать платить взносы, и только потом попытаться вернуться к «нормальной экономической жизни». А это будет затруднительно, если курс фунта стерлингов упадет на 25%», – говорит Антонов.

«Банк Англии действительно нагнал страху. Его заявление было воспринято многими как надвигающийся «Армагеддон»», – замечает Алексей Коренев из ГК «Финам». Однако в реальности самый негативный сценарий от Банка Англии эксперты считают и наиболее маловероятным. Впрочем, и в самый оптимистичный тоже не верят.

«Скорее можно ждать некоего среднего сценария, при котором Лондон и Брюссель достигают сделки, но потом сотрудничают неохотно. В таком случае фунт может укрепиться на 2–3%, а ВВП Англии – сохранить текущие темпы роста», – говорит Антонов.

Что касается России, то торговые связи с Великобританией у нас не настолько сильны, чтобы Брекзит мог сильно отразиться на нашей экономике. «Возможно, в каких-то незначительных деталях взаимной торговли и делового сотрудничества Россия выиграет, в чем-то могут возникнуть определенные сложности. Но это проблемы не того масштаба, чтобы быть заметными на фоне куда более значимых факторов, влияющих на динамику и направление развития отечественной экономики», – говорит Алексей Коренев.

На Соединенное Королевство приходится всего около 2% товарооборота России. «Мы продаем Англии в основном сырье, которое легко можем перенаправить на другие рынки. Волатильность на сырьевом рынке, правда, может вырасти в результате Brexit», – считает Антонов. Поэтому

России выгоднее, чтобы Brexit прошел как можно мягче, чтобы избежать скачков цен на нефть и газ,

добавляет он.

«Для России эта история важна скорее с точки зрения недопущения общественного раскола внутри страны, нужно не допустить подобного разрушительного популизма и у нас», – заключает собеседник.