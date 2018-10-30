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20 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 12:32  |  vz.ru
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Путин и Эрдоган напомнили об успехах еще одного газопровода, неугодного США Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Пока США и Украина ожесточенно боролись против «Северного потока – 2», произошло другое важное историческое событие. С опережением графика было закончено строительство морской части газопровода «Турецкий поток». Его свидетелями стали президенты России и Турции. Почему же этот газопровод вызывает меньше шумихи за океаном? Подробности...
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Падение Мэй и Меркель может произойти одновременно

Позиции Терезы Мэй и Ангелы Меркель слабеют едва ли не с каждым днемФото: Stefan Rousseau/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС
Евросоюз одобрил проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Однако шансы британского премьера Терезы Мэй провести соглашение через парламент невелики – оно не нравится ни сторонникам «Брексита», ни его противникам. Падение Мэй в ближайшие пару недель или даже дней становится все более вероятным. Великобритания вступает в период разброда и шатания, провоцируя рост нестабильности и в самом Евросоюзе. Подробности...
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Что будет с последним символом превосходства России в космосе

Строительство МКС начиналось со стыковок российских и американских модулейФото: nasa.gov
Исполнилось двадцать лет самому дорогостоящему искусственному сооружению за всю историю человечества. 20 ноября 1998 года на орбиту был доставлен российский модуль «Заря», ставший первым элементом Международной космической станции (МКС). Как Россия и США соревновались в строительстве орбитальных станций, каким образом появилась МКС и каково будущее подобных проектов? Подробности...
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Киеву уготована печальная участь

«Когда очень тяжело, нужно сжать зубы в кулак», – советует Виталий КличкоФото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС
Киевляне признали героя евромайдана Виталия Кличко «провальным мэром». Действительно, дела у украинской столицы идут плохо, и с каждым годом она всё дальше отдаляется от вожделенной Европы по качеству жизни. Но в этом виноваты сами киевляне, позволив себе оторваться от реальности, в которой «матери городов русских» уготована весьма печальная участь. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Почему Порошенко не стоило связываться с религией

Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда две трети людей, которых вы хотели единою светлою волей сковать, просто отказались играть с вами в эти игры – назвать это успешным объединением трудно. В чем причины такого провала? Подробности...

Куда позовет труба Макрона и Меркель

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Идея, с которой носится Макрон как со своей собственной и которую благосклонно приветствует Меркель, вообще-то заложена в Договоре о создании Евросоюза. Так как насчет двух армейских структур? Выдержит ли Боливар двоих? Подробности...

Чиновники переехали в дома со стеклянными стенами

Антон Крылов, журналист
Зачем начальнику нарисованный в «Фотошопе» отчет об убранном мусоре или построенной детской площадке, когда он может отправить дрон, который через несколько минут в прямом эфире покажет происходящее на объекте? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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          Падение Мэй и Меркель может произойти одновременно

          Позиции Терезы Мэй и Ангелы Меркель слабеют едва ли не с каждым днем   20 ноября 2018, 12:00
          Фото: Stefan Rousseau/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС
          Текст: Петр Акопов

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          Евросоюз одобрил проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Однако шансы британского премьера Терезы Мэй провести соглашение через парламент невелики – оно не нравится ни сторонникам «Брексита», ни его противникам. Падение Мэй в ближайшие пару недель или даже дней становится все более вероятным. Великобритания вступает в период разброда и шатания, провоцируя рост нестабильности и в самом Евросоюзе.

          «Следующие семь дней будут решающими, они будут определять будущее этой страны», – заявила в воскресенье Тереза Мэй, отметив, что переговоры по «Брекситу» продолжаются и она поедет в Брюссель для встреч с главой европейского правительства Жан-Клодом Юнкером. В ближайшее воскресенье лидеры стран ЕС должны будут одобрить соглашение (в понедельник это сделали их министры), после чего его можно будет подписывать. Вот только усидит ли Мэй в своем кресле до выходных? А если усидит, то получит ли ее подпись под договором одобрение британского парламента?

          Дело в том, что достигнутые договоренности об условиях «Брексита» не устраивают ни его сторонников, ни тех, кто хочет остаться в Евросоюзе. В них, в частности, не решен вопрос о Северной Ирландии, которую ЕС хочет оставить в составе общего рынка. Да и в целом Великобритания выходит из состава ЕС, оставаясь на какое-то время в составе части «единых европейских пространств». То есть, подчиняясь правилам ЕС, но уже не имея возможности на них влиять – поэтому сторонники «Брексита» называют проект соглашения разваливающим Великобританию и ставящим ее в положение вассала Евросоюза.

          После того как на прошлой неделе Мэй рассказала своим министрам об окончательном варианте соглашения, несколько членов кабинета ушли в отставку, а среди членов фракции консервативной партии в парламенте начался сбор подписей за проведение голосования по поводу вотума недоверия премьеру. Ожидалось, что вынести вопрос на голосование удастся уже в этот вторник – но противники Мэй недобрали 6 голосов из 48. Однако это нисколько не облегчает положение премьер-министра.

          Во-первых, ее противники могут еще на этой неделе собрать эти подписи – и тогда вопрос будет поставлен на голосование внутри фракции консерваторов. Если она не наберет голоса половины своей фракции (а это 158 из 315), то ей придется уйти и из руководства партии, и с премьерского поста. Но даже если она получит поддержку с небольшим перевесом, эта победа станет пирровой – потому что покажет расклад сил перед следующим голосованием, уже не во фракции, а в парламенте.

          Потому что, и это во-вторых, независимо от того, удастся ли противникам Мэй внутри партии поставить вопрос о вотуме доверия, после подписания соглашения о «Брексите» его нужно будет утвердить в парламенте. А там у консерваторов всего 315 голосов из 650 – они правят, опираясь на партнера по коалиции, североирландских юнионистов, то есть тех, кто категорически против «особого статуса» Северной Ирландии. Так что даже после того, как Мэй подпишет через неделю соглашение о «Брексите», ей будет почти невозможно получить его одобрение в парламенте.

          Единственной надеждой Мэй является то, что в случае провала договора о «Брексите» Великобритании придется выходить из Евросоюза вообще без какого-либо договора – что пугает многих англичан, особенно финансовые круги Сити. Лучше хоть какое-то соглашение, чем игра вообще без правил, считают они. Тем более что даже после подписания соглашения останутся еще варианты повернуть реку вспять – в последнее время активизировались разговоры о проведении нового референдума. Об этом говорят и бывший премьер Тони Блэр, и лидер лейбористов Джереми Корбин.

          И хотя тот же Корбин не призывает проводить референдум прямо сейчас, понятно, что сторонники сохранения членства Великобритании в ЕС заинтересованы в том, чтобы потянуть время, подписать сейчас вариант «мягкого Брексита» (каковым и является согласованный Мэй проект) с максимально долгим переходным периодом – на два, а то и три года – а потом, еще до окончания этого периода, провести повторный референдум, на котором, как они рассчитывают, победит страх перед расставанием с единой Европой.

          Сторонникам же «жесткого Брексита», чьим символом является Борис Джонсон, нужно или сейчас брать власть в консервативной партии и стране и срывать подписание невыгодного им договора, или же провалить его ратификацию в Палате общин, тем самым подталкивая Мэй к отставке и переводя ситуацию к «выходим без договора».

          Голосование по соглашению о «Брексите» должно состояться в британском парламенте уже в начале декабря – и это станет критически важной точкой не только для Терезы Мэй и даже не для Великобритании как таковой. Да, в случае провала соглашения его (как и само премьерство Мэй) еще можно будет пытаться спасти – но максимум за те три недели, что останутся до конца года. Когда и эти попытки не увенчаются успехом (Евросоюз не пойдет на принципиальные уступки), к власти в Британии придет Борис Джонсон или другой сторонник жесткого выхода – и тогда на фоне приближающегося 29 марта 2019 года (когда Великобритания должна покинуть ЕС) Брюсселю придется вести в пожарном порядке новые переговоры с новым британским премьером.

          Проблема для Евросоюза в том, что одновременно с этим ему нужно будет готовиться к двум другим серьезнейшим потрясениям. В конце мая пройдут выборы в Европарламент – и на них пусть и относительного, но заметного успеха добьются евроскептические и так называемые популистские партии. То есть те, кто критикует как евроинтеграцию, так и правящие европейские элиты. Голосование в 27 странах станет своеобразным вотумом недоверия тому курсу евроинтеграции, что проводят в Брюсселе, а точнее в Берлине и остальных европейских столицах.

          Но еще более серьезной проблемой, разворачивающейся параллельно с «Брекситом» и на фоне приближающихся общеевропейских выборов, является политический кризис в Германии. Канцлер Ангела Меркель начала операцию по транзиту власти – в начале декабря она уйдет с поста лидера Христианско-демократической партии, который занимала почти 19 лет. На 31-м съезде ХДС будет избран новый лидер. Меркель хочет, чтобы им стала нынешний генсек партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В дальнейшем, спустя год или два, по мере приближения парламентских выборов 2021 года Меркель могла бы передать ей пост канцлера. Но если сейчас на съезде ХДС кандидат от Меркель не будет поддержан большинством и лидером партии будет избран другой кандидат, это будет равнозначно вотуму недоверия Ангеле. И тогда ее уход в отставку с поста канцлера может состояться гораздо раньше. Смена власти в Германии станет испытанием для всего Евросоюза, который лишится своего хотя и ослабленного и растерявшего доверие самих немцев, но всё-таки лидера.

          Интересно, что голосования по судьбе Мэй и Меркель пройдут практически одновременно. Если дата рассмотрения в Палате общин договора о «Брексите» еще не известна, но ориентироваться стоит на начало декабря, то съезд ХДС соберется в Гамбурге 7–8 декабря. Есть определенный символизм в такой синхронизации процессов в двух ключевых странах Европы.


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