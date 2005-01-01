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25 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 09:24  |  vz.ru
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Почему нефть неизбежно дойдет до 100 долларов за баррель

Цена на нефть Brent достигла максимума с ноября 2014 годаФото: Grigory Dukor/Reuters
Впервые за пять лет цена на нефть перешагнула 80-долларовый рубеж. От такой ситуации выигрывает не только российский бюджет и нефтяники, но и рубль, курс которого сразу вырос. Специалисты уверены в неизбежности роста цен до 100 долларов уже в ближайшее время. А благодарить за это приходится ровно те факторы, которые обычно оценивают негативно. Подробности...
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Почему Британии не удастся выйти из ЕС

Все меньше британцев видят премьером Терезу Мэй Фото: Lisi Niesner/Reuters
Наступившая неделя может стать роковой для правительства Терезы Мэй и для «Брексита» как такового. Тупик на переговорах Лондона и Брюсселя приводит к тому, что в Британии активизируются противники выхода страны из Евросоюза как в Консервативной партии, так и в Лейбористской. Все больше шансов на то, что в результате никакого выхода острова из ЕС через полгода просто не случится. Подробности...
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В Москве выберут «эталон успешного человека» 50+

Чемпионат «Навыки мудрых» дает пожилым людям новые возможности для самореализацииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Москве в субботу начался финал I Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых». Профессионалы со всей страны съехались в Москву, чтобы продемонстрировать умения в своей сфере. Одна из целей чемпионата – сломать общественный стереотип, будто предпенсионный возраст не нужен рынку труда. Подробности...
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Сможет ли Израиль уничтожить С-300 в Сирии

Батареям С-300 пока еще никогда не случалось вступать в поединок с истребителями F-16Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Россия не поверила заверениям Израиля в непричастности к гибели российского Ил-20 – и намерена сделать то, от чего Тель-Авив отговаривал Москву последние несколько лет. В Сирию будут поставлены зенитно-ракетные комплексы С-300, что радикальным образом изменит обстановку в регионе. Не исключено, что Израиль попытается уничтожить эти С-300. Каким именно образом?  Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Как «барыня» превратилась в «старушку-процентщицу»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если не слушать собственных граждан – то никакой Кремль не поможет, особенно если не хочет. А зачем Кремлю тратиться на спасение таких губернаторов, они как-то не думают. Не думают, не слышат, не чувствуют. Даже когда горит кожаное кресло, купленное на деньги налогоплательщиков. Подробности...
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Мы получили надежду на развитие страны без потрясений

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Каждые семь (плюс-минус) лет Россия сталкивается с общественно-политическим кризисом. Можно предположить, что следующий придется на середину 2020-х годов. Сможет ли страна справиться с новым вызовом в деликатный момент смены власти? Подробности...
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Политическая стагнация России не грозит

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Говоря о результатах выборов, по старой привычке многие эксперты как-то забывают про тот самый народ, который, согласно Конституции, и есть источник власти в Российской Федерации. И вот здесь случился ряд ключевых моментов. Подробности...
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
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        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Почему Британии не удастся выйти из ЕС

          Все меньше британцев видят премьером Терезу Мэй    25 сентября 2018, 08:10
          Фото: Lisi Niesner/Reuters
          Текст: Петр Акопов

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          Наступившая неделя может стать роковой для правительства Терезы Мэй и для «Брексита» как такового. Тупик на переговорах Лондона и Брюсселя приводит к тому, что в Британии активизируются противники выхода страны из Евросоюза как в Консервативной партии, так и в Лейбористской. Все больше шансов на то, что в результате никакого выхода острова из ЕС через полгода просто не случится.

          В понедельник в Лондоне соберется на очередное заседание британское правительство – Терезе Мэй придется не только рассказать своим министрам о провальном саммите Евросоюза, прошедшем в минувший четверг, но и ответить на вопрос, что делать дальше?

          До выхода страны из ЕС остается полгода, а соглашение о его условиях так и не достигнуто. Срок для его подготовки истекает в следующем месяце, но уже понятно, что договориться с ЕС не получится. Мэй шантажирует Европу «жестким Брекситом» – то есть выходом без соглашения. Но такой вариант сильнее всего ударит по самой Британии. А ведь абсолютное большинство здешнего истеблишмента на самом деле и так не хотело никакого выхода, просто было вынуждено согласиться с неожиданным результатом референдума лета 2016 года.

          Теперь же, по мере приближения «часа икс», британские элиты все больше штормит. Уже можно наблюдать шаги, направленные на подготовку к отмене «Брексита» или как минимум к его выхолащиванию. При этом удар по премьеру идет с двух направлений.

          Сторонники «Брексита» упрекают Мэй в излишних уступках Брюсселю и фактическом отказе от британского суверенитета. Противники, напротив, говорят о тупике, в который завело страну ее правительство.

          В любом случае, на текущей неделе обе стороны перейдут к активным действиям.

          В прошедшее воскресенье началась трехдневная конференция Лейбористской партии, а в конце недели соберется конференция консерваторов.

          По информации британской прессы, однопартийцы потребуют от премьера план действий на случай срыва соглашения с ЕС. И если его не окажется или он будет неубедительным для партийной элиты, Мэй может потерять свое кресло лидера партии, а значит, и премьер-министра. Мэй пытается спасти ситуацию обещанием (которое она, опять-таки по слухам, уже дала своим однопартийцам) освободить свое кресло следующим летом, вскоре после «Брексита».

          Уже обсуждаются различные кандидаты на ее место – включая и бывшего министра иностранных дел и едва ли не единственного в истеблишменте последовательного сторонника «Брексита» с еще дореферендумных времен Бориса Джонсона. Понятно, что комбинация с заменой премьера нужна консерваторам для укрепления своих внутриполитических позиций, но этот вариант слишком легкий, чтобы оказаться работающим. Просто поменяв главу кабинета, ничего не изменишь – ни в плане поддержки избирателей, ни в ходе переговоров с ЕС.

          Тем более если новым главой правительства станет сторонник жестких переговоров Борис Джонсон. Его переезд на Даунинг стрит, 10, станет для Евросоюза окончательным сигналом о готовности Лондона выйти из союза без соглашения. К тому же премьерство Джонсона может привести к расколу в партии – из нее выйдут многочисленные сторонники сохранения страны в ЕС.

          При этом борьба за власть в Консервативной партии разворачивается на фоне наступления лейбористов, которые не только опережают правящую партию по рейтингам, но и пытаются вовлечь в дискуссию по «Брекситу» избирателей. Лейбористам нужны внеочередные выборы, на которых они намерены победить. Но пока консерваторы контролируют большинство в палате общин, это невозможно, и поэтому теперь Лейбористская партия готовится инициировать проведение нового референдума по «Брекситу».

          Выступая в воскресенье на партийной конференции в Ливерпуле, лидер лейбористов Джереми Корбин объявил о том, что намерен провести голосование среди членов партии, которое определит, поддерживают ли они идею второго референдума по «Брекситу». Корбин заявил, что продолжает считать лучшим выходом из кризиса проведение досрочных выборов, но если партия поддержит идею нового референдума, то он тоже будет за.

          В случае проведения внутрипартийного голосования его исход практически предрешен – по опросам 86 процентов лейбористов выступают за проведение повторного референдума. В партии нет единства на тему того, что должно на нем рассматриваться – сохранение страны в ЕС или же варианты мягкого и жесткого выходов. Если лейбористы решат потребовать референдум, консерваторам будет очень трудно игнорировать мнение оппозиции. Да, пока что Мэй и ее министры выступают категорически против нового плебисцита, называя его игнорированием мнения избирателей, уже высказавшихся в 2016 году. Но как только станет окончательно понятно, что переговоры с ЕС ни к чему не привели и страну ждет жесткий «Брексит», все изменится.

          А лейбористы уже начали информационную подготовку к новому референдуму: о его необходимости на прошлой неделе, еще до провального саммита Мэй с лидерами стран Евросоюза, заявил мэр Лондона Садик Хан. Констатировав, что переговоры Мэй и ЕС зашли в тупик, Хан сказал, что Британии теперь придется выбирать между плохим соглашением или его отсутствием, и оба варианта «невероятно рискованные»:

          «Огромный риск, с которым мы сталкиваемся в результате плохого соглашения или без соглашения о «Брексите», означает, что нужно дать людям снова высказать свое мнение».

          Так что шансы на повторный референдум растут. И они гораздо выше, чем вероятность того, что Тереза Мэй сохранит свой пост до конца марта. То есть до срока, когда Великобритания выйдет из ЕС. Точнее, должна была выйти. 


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