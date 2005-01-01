Почему Британии не удастся выйти из ЕС

Наступившая неделя может стать роковой для правительства Терезы Мэй и для «Брексита» как такового. Тупик на переговорах Лондона и Брюсселя приводит к тому, что в Британии активизируются противники выхода страны из Евросоюза как в Консервативной партии, так и в Лейбористской. Все больше шансов на то, что в результате никакого выхода острова из ЕС через полгода просто не случится.

В понедельник в Лондоне соберется на очередное заседание британское правительство – Терезе Мэй придется не только рассказать своим министрам о провальном саммите Евросоюза, прошедшем в минувший четверг, но и ответить на вопрос, что делать дальше?

До выхода страны из ЕС остается полгода, а соглашение о его условиях так и не достигнуто. Срок для его подготовки истекает в следующем месяце, но уже понятно, что договориться с ЕС не получится. Мэй шантажирует Европу «жестким Брекситом» – то есть выходом без соглашения. Но такой вариант сильнее всего ударит по самой Британии. А ведь абсолютное большинство здешнего истеблишмента на самом деле и так не хотело никакого выхода, просто было вынуждено согласиться с неожиданным результатом референдума лета 2016 года.

Теперь же, по мере приближения «часа икс», британские элиты все больше штормит. Уже можно наблюдать шаги, направленные на подготовку к отмене «Брексита» или как минимум к его выхолащиванию. При этом удар по премьеру идет с двух направлений.

Сторонники «Брексита» упрекают Мэй в излишних уступках Брюсселю и фактическом отказе от британского суверенитета. Противники, напротив, говорят о тупике, в который завело страну ее правительство.

В любом случае, на текущей неделе обе стороны перейдут к активным действиям.

В прошедшее воскресенье началась трехдневная конференция Лейбористской партии, а в конце недели соберется конференция консерваторов.

По информации британской прессы, однопартийцы потребуют от премьера план действий на случай срыва соглашения с ЕС. И если его не окажется или он будет неубедительным для партийной элиты, Мэй может потерять свое кресло лидера партии, а значит, и премьер-министра. Мэй пытается спасти ситуацию обещанием (которое она, опять-таки по слухам, уже дала своим однопартийцам) освободить свое кресло следующим летом, вскоре после «Брексита».

Уже обсуждаются различные кандидаты на ее место – включая и бывшего министра иностранных дел и едва ли не единственного в истеблишменте последовательного сторонника «Брексита» с еще дореферендумных времен Бориса Джонсона. Понятно, что комбинация с заменой премьера нужна консерваторам для укрепления своих внутриполитических позиций, но этот вариант слишком легкий, чтобы оказаться работающим. Просто поменяв главу кабинета, ничего не изменишь – ни в плане поддержки избирателей, ни в ходе переговоров с ЕС.

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Тем более если новым главой правительства станет сторонник жестких переговоров Борис Джонсон. Его переезд на Даунинг стрит, 10, станет для Евросоюза окончательным сигналом о готовности Лондона выйти из союза без соглашения. К тому же премьерство Джонсона может привести к расколу в партии – из нее выйдут многочисленные сторонники сохранения страны в ЕС.

При этом борьба за власть в Консервативной партии разворачивается на фоне наступления лейбористов, которые не только опережают правящую партию по рейтингам, но и пытаются вовлечь в дискуссию по «Брекситу» избирателей. Лейбористам нужны внеочередные выборы, на которых они намерены победить. Но пока консерваторы контролируют большинство в палате общин, это невозможно, и поэтому теперь Лейбористская партия готовится инициировать проведение нового референдума по «Брекситу».

Выступая в воскресенье на партийной конференции в Ливерпуле, лидер лейбористов Джереми Корбин объявил о том, что намерен провести голосование среди членов партии, которое определит, поддерживают ли они идею второго референдума по «Брекситу». Корбин заявил, что продолжает считать лучшим выходом из кризиса проведение досрочных выборов, но если партия поддержит идею нового референдума, то он тоже будет за.

В случае проведения внутрипартийного голосования его исход практически предрешен – по опросам 86 процентов лейбористов выступают за проведение повторного референдума. В партии нет единства на тему того, что должно на нем рассматриваться – сохранение страны в ЕС или же варианты мягкого и жесткого выходов. Если лейбористы решат потребовать референдум, консерваторам будет очень трудно игнорировать мнение оппозиции. Да, пока что Мэй и ее министры выступают категорически против нового плебисцита, называя его игнорированием мнения избирателей, уже высказавшихся в 2016 году. Но как только станет окончательно понятно, что переговоры с ЕС ни к чему не привели и страну ждет жесткий «Брексит», все изменится.

А лейбористы уже начали информационную подготовку к новому референдуму: о его необходимости на прошлой неделе, еще до провального саммита Мэй с лидерами стран Евросоюза, заявил мэр Лондона Садик Хан. Констатировав, что переговоры Мэй и ЕС зашли в тупик, Хан сказал, что Британии теперь придется выбирать между плохим соглашением или его отсутствием, и оба варианта «невероятно рискованные»:

«Огромный риск, с которым мы сталкиваемся в результате плохого соглашения или без соглашения о «Брексите», означает, что нужно дать людям снова высказать свое мнение».

Так что шансы на повторный референдум растут. И они гораздо выше, чем вероятность того, что Тереза Мэй сохранит свой пост до конца марта. То есть до срока, когда Великобритания выйдет из ЕС. Точнее, должна была выйти.