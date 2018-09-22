Британская оппозиция пригрозила Мэй досрочными выборами

Глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин, выступая в Ливерпуле перед сторонниками, пообещал потребовать проведения в стране досрочных всеобщих выборов, если правительство Терезы Мэй не добьется сохранения рабочих мест в рамках сделки о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза.

Корбин пообещал испытать любую сделку, которой добьется правительство Мэй, на соответствие шести тестам: по рабочим местам, по стандартам жизни, защите окружающей среды, передает ТАСС.

«Если правительство не добьется выполнения этих условий, я просто скажу Терезе Мэй, что лучшим выходом из ситуации станет проведение всеобщих выборов», – сказал Корбин, партия которого поддерживает мягкий вариант Brexit, предусматривающий тесное сотрудничество Великобритании с ЕС даже после выхода страны из Евросоюза.

Напомним, в пятницу Мэй официально признала, что переговоры с ЕС по Brexit зашли в тупик. После этого стало известно, что кабмин Британии собрался потребовать от Мэй нового плана по Brexit.