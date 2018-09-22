Кабмин Британии собрался потребовать от Мэй нового плана по Brexit

Члены правительства Великобритании на заседании в понедельник потребуют от премьер-министра Терезы Мэй новый план по Brexit, сообщают СМИ.

Нынешний план привязывает Лондон к правилам ЕС ради сохранения зоны свободной торговли, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

В понедельник кабмин, скорее всего, потребует от Мэй сменить советников по вопросам взаимоотношений с ЕС.

В случае отказа Мэй члены правительства могут демонстративно покинуть заседание. В частности, так может поступить министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей. Не исключена отставка министра по вопросам международного развития Пенни Мордонт. Глава МВД Саджид Джавид также считается противником нынешнего плана по Brexit, но о его отставке речь не идет.