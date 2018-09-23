Штаб Мэй занялся разработкой плана на случай проведения досрочных выборов

Британское издание The Sunday Times утверждает, что помощники премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй в тайне занимаются разработкой плана на случай провала переговоров между Лондоном и Брюсселем по условиям Brexit и последующих внеочередных парламентских выборов в Великобритании.

Источники издания утверждают, что Мэй готова добровольно уйти в отставку летом 2019 года, чтобы на ближайшие месяцы сохранить премьерский пост и избежать вотума о доверии, который готова инициировать часть депутатов-тори в случае провала переговоров между Лондоном и Брюсселем по условиям Brexit, передает ТАСС.

Накануне глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин пообещал потребовать проведения досрочных всеобщих выборов, если партия останется недовольна сделкой кабинета Мэй об условиях выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.