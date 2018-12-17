При пожаре в квартире на юго-западе Москвы погибли два человека

Жертвами пожара в воскресенье в квартире жилого дома на юго-западе Москвы стали два человека, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло по адресу Большая черемушкинская улица, дом 11, корпус 3. Загорелись личные вещи жильцов квартиры. Общая площадь пожара составила 2 квадратных метра, передает РИА «Новости».

«Возгорание ликвидировано, к сожалению, два человека погибли», – сообщил представитель спасательного ведомства.

Ранее в воскресенье в результате пожара в общежитии Научного-испытательного центра ракетно-космической промышленности в городе Пересвет Сергиево-Посадского района Московской области погибли два человека, еще пять пострадали, среди них три ребенка.